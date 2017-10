Ist Hischier schwer von Begriff?

Nico Hischier muss zum dritten Mal die theoretische Fahrerprüfung ablegen. Ist der umschwärmte Oberwalliser NHL-Rookie schwer von Begriff? Natürlich nicht!

Die Fahrerprüfung ein zweites Mal machen? Das widerfährt so vielen. Aber ein drittes Mal? Das ist schon was ganz anderes. Wer dreimal durchfällt, so ist einem früher immer drohend zu Ohren gekommen, müsse zum Psychiater.

Hischier bereitet sich derzeit tatsächlich zum dritten Mal auf die theoretische Prüfung vor. Er ist am lernen. Das Ganze aber ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Der Psychiater jedenfalls droht ihm nicht. Der smarte Eishockey-Jungprofi der New Jersey Devils muss sich im US-Bundesstaat New Jersey dem Theorie-Test erneut stellen, weil es das Verkehrsgesetz so verlangt. Dasselbe widerfuhr dem bald 19-jährigen Natischer bereits im letzten Jahr in Kanada, als er bei den Halifax Mooseheads in der kanadischen Juniorenliga gespielt hatte. Nach der Schweiz und Kanada nun also die USA.

Hischier kann über die erneute Prüfung bloss schmunzeln. Dem cleveren Spieler ist bereits in der Schule so ziemlich alles einfach von der Hand gegangen. Wenns also auch ein drittes Mal sein muss, dann muss es halt sein.

06. Oktober 2017, 14:32

