Nico Hischier hat seine Feuertaufe in der NHL vollauf bestanden. Der 18-jährige Natischer und die New Jersey Devils gewinnen zum Saisonstart das Heimspiel gegen die Colorado Avalanche vor 16'000 Fans 4:1. Und der Oberwalliser wusste dabei sehr zu gefallen.

Hischier hatte zwei Szenen, die am meisten Eindruck hinterlassen hatten. In der 38. Minute fuhr er Erik Johnson regelrecht an, nachdem dieser seinen Teamkollegen Kyle Palmieri mit einem unfairen Kniestich ausser Gefecht gesetzt hatte. Dass er sich das im ersten NHL-Spiel traute, rechnete ihm das Team und Trainer John Hynes hoch an. Hischier: "Kyle bedankte sich bei mir." Taylor Hall eilte Hischier sofort zu Hilfe und übernahm den Fall für den Neuling. Die zweite Szene ereignete sich kurz darauf. In der 39. Minute nutzte er den Raum am Flügel, zog durch und trickste am Schluss fast noch den Goalie aus. "Ich", so der Oberwalliser, "bin auch so glücklich, obwohl ich die Chance zu einem Tor hatte. Ich bin einfach nur glücklich, wie es gelaufen ist." Diverse Male gab es Szenenapplaus für seine Puckbehandlung.

Auch Trainer Hynes war hochzufrieden. "Er hat es grossartig gemacht." Auch die jungen Stürmer Jesper Bratt und Verteidiger Will Butcher, auch sie beies Rookies, zeigten ein starkes Premierenspiel. Hischier ist in guter Gesellschaft. "Den 7. Oktober 2017 werde ich nie vergessen", sagt er mit einem Lachen.

08. Oktober 2017, 00:17

