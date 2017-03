Nico Hischier hat Chancen auf einen goldenen Puck

Der Natischer Nico Hischier ist in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) für vier «Golden Puck Awards» nominiert. Die Verleihung findet am 5. April statt.

Artikel zum Thema Bieler Eishockeyprofi stoppt in Zug flüchtenden Dieb mit Bodycheck

In vier verschiedenen Kategorien ist Nico Hischier bei den «Golden Puck Awards» nominiert, so oft wie kein anderer Nachwuchsspieler. Unter anderem als «Rookie of the Year», «Offensive Rookie of the Year», «Top Professional Prospect» und «Personality of the Year». Doch an Konkurenz fehlt es dem Walliser nicht. Drei weitere «Mooseheads», wie sich das kanadische Juniorenteam, in dem Hischier spielt, nennt, sind ebenfalls für einen Award nominiert.

Der Kanadier Jared McIsaac ist zwei Mal nominiert und beide Male in der selben Kategorie wie Hischier. Beim Award für «Rookie of the Year» tragen die zwei ein Duell aus. In den drei weiteren Kategorien sind jeweils zwei Spieler neben Hischier nominiert.

Mit wie vielen Awards Hischier in die Play-Offs startet zeigt sich am 5. April, dann werden die goldenen Pucks verliehen.

Jährlich werden in der QMJHL die besten Nachwuchstalente mit dem «Golden Puck Award» ausgezeichnet. Zu den früheren Preisträgern gehört beispielsweise Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins.

noa

28. März 2017, 10:23

Artikel teilen