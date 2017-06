Hischier in Chicago

Nico Hischier ist in der Stadt angekommen, in der sich entscheidet, wo der Natischer seine NHL-Karriere startet. Der 18-jährige Oberwalliser gehört in Chicago zusammen mit dem Kanadier Patrick Nolan zu den zwei heissbegehrtesten Talenten.

Verspätung mit der Bahn, Verspätung mit dem Direktflug, Verspätung im Auto wegen Stau - die Reise der Familie Hischier in die drittgrösste Stadt der USA am Lake Michigan war eine mit Hürden. Am Mittwochabend um 19.00 Uhr Ortszeit (MEZ 02.00 Uhr) traf sie im Hotel im Zentrum der Millionenmetropole ein. Auch die beiden Agenten Gaetan Voisard (zuständig für Hischier in Europa) und Allain Roy (in Nodamerika) waren mit dabei. Nicos Bruder Luca wird dem NHL-Entry-Draft auch beiwohnen. Der SC-Bern-Stürmer wird am Donnerstag anreisen.

Hischier hat am Donnerstag volles Programm. So stehen beispielsweise weitere Termine bei diveren NHL-Klubs an, die nochmals Gespräche führen oder die Eltern kennenlernen wollen. Der Oberwalliser wird höchstwahrscheinlich bei den New Jersey Devils, den Philadelphia Flyers oder Dallas Stars landen. Auch wenn es vor dem Draft traditionellerweise noch zu Trades (Umtauschgeschäften) kommt.

Hischier: "Ich habe mich nicht mit den Devils oder den Flyers beschäftigt. So wie es rauskommt, wird es gut für mich. Denn ich bin schon jetzt sehr glücklich, wie es mir mir bis jetzt gelaufen ist."

Der Enry-Draft, bei dem die 31 NHL-Organisationen nach einem besonderen Auswahlverfahren die weltbesten Talente mit Jahrgang 1999 - teils 1998 wie Nolan - engagieren, findet am Freitag abend ab 18.00 Uhr (MEZ Samstag 01.00 Uhr) im gemeinsamen Stadion der Chicago Blackhawks und Chicago Bulls (Basketball) vor Tausenden Angehörigen und Fans statt. Hischier und Nolan sind unter den über 200 Jungspielern topgesetzt.

