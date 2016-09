Der erste Rückschlag

Nach drei Siegen zum Saisonstart hat es den EHC Visp erstmals erwischt, dies mit einer schmerzlichen 0:2-Heimniederlage gegen Winterthur.

Es war ein Abend, an dem offensiv nichts gelingen wollte. Visp rannte an, erhielt noch und noch Chancen zum Powerplay, doch der Puck ging nicht rein. Auch eine doppelte Überzahl von 50 Sekunden am Ende des Mitteldrittels blieb ungenutzt. So reichte den Gästen zwei eigene Powerplays im Mitteldrittel zum 0:2 und damit einem weiteren Coup nach den Siegen bei Ajoie und in Rapperswil. Für den EHC Visp blieb eine gewisse Ernüchterung, was die offensiven Qualitäten betrifft.

bhp

20. September 2016, 21:37

Artikel teilen