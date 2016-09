Spannende Schussphase

Lange musste sich der FC Oberwallis von Leader Stade-Lausanne-Ouchy dominieren lassen. Nach Saleh Chihadehs Einzelleistung (64.) wurde es aber nochmals spannend.

Stade Lausanne-Ouchy führte auf dem Natischer Stapfen zur Pause mit 2:0, hatte alles in Griff. Der FC Oberwalis tat sich schwer, hatte kaum Offensivaktionen und beging hinten immer wieder Fehler. Doch nach dem Anschlusstreffer von Chihadeh sah plötzlich alles anders aus. Die Oberwalliser waren plötzlich nahe an einem Punktgewinn. Saleh Chihadeh vergab in der Nachspielzeit eine goldene Ausgleichschance. Es blieb beim 1:2.

alb