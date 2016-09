Niederlage gegen NLA-Team

Die UHC Visper Lions Grossfeld-Damen der 1.Liga sind im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gegen ein Top Team aus der höchsten Liga angetreten – ein erster Höhepunkt der noch jungen Saison vor heimischem Publikum.

Bereits von Beginn an war klar, dass das Team aus der NLA aus dem Emmental mit schnellen Spielzügen die Visper Defensive fordern wird. Doch erst nach 15 gespielten Minuten gelangen den Skorpions die ersten Treffer zum Pausenstand von 0:3.

Im zweiten Drittel steigerten sich die Lions kontinuierlich und kamen zu vereinzelten Torchancen – jedoch ohne Ertrag. Zügige Auslösungen und Konter mussten eingefahren werden, nach 40 gespielten Minuten stand es 0:7 für die Gäste.

Auch im letzten Drittel konnten die Lions viele Chancen der Skorpions abwehren, dies vor allem dank den Paraden der Visper Torhüterin Schmutz. Nichtsdestotrotz musste man vier weitere Gegentreffer hinnehmen. Damit lag das Schlussresultat bei 0:11 zugunsten der Skorpions.

Das erste Lions-Heimspiel der Saison findet am 9.Oktober in der BFO-Turnhalle in Visp gegen den UHC Trimbach statt.

pd / pan

20. September 2016, 18:56

