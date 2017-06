Noch keine Entscheidung

Die Gespräche mit Ex-Lugano-Trainer Paolo Tramezzani sind auch am Montag noch im Gange, aber noch nicht abgeschlossen, wie Sitten-Präsident Christian Constantin am Nachmittag gegenüber dem WB bestätigte.

«Non, pas aujourd'hui», so Constantin zum Waliiser Boten, ob er sich bei der Nachfolge von Sébastien Fournier bereits für den Italiener – oder einen anderen Mann – entschieden habe. Der FC Sitten startet am 22./23. Juli in die neue Saison und tritt am 27. Juli zum ersten Qualifikationsspiel für die UEFA Europa League an.

12. Juni 2017, 16:30

