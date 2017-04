Oberwalliser schon in Form

Gegen 150 Gruppen in den Feldern A, D und E und eine Handvoll Einzelschützen absolvierten am vergangenen Wochenende die 1. Runde der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft 300 m, kombiniert mit dem kantonalen Einzelwettschiessen.

Die Runden-Bilanz fällt dabei eindeutig zugunsten der Oberwalliser Teams aus, auch in der Einzelwertung. Nach einem wettkampffreien Wochenende treffen sich die Oberwalliser Gruppen am 4. bis 6. Mai im SSZ Chalchofen hoch über der Saltinaschlucht zur 2. Runde. Es gilt, einen Startplatz für den Kantonalfinal im SSZ Riedertal vom 20. und 21. Mai in Visp zu ergattern.

Die Resultate

Feld A (Sportwaffen)

1. SSZ Chalchofen 1, 964 von max. 1000 P.; 2. SSZ Chalchofen 2, 952; 3. Chamoson 1, 950; 4. SV Lötschental, 949; 5. SG Binn 1, 948; 6. St. Martin 1, 947; 7. Visp-Eyholz 1, 946; 8. SV Visperterminen, 939; 9. St. Léonard 1, 939; 10. Le Bouveret 1, 938 usw.

Feld D (Sturmgewehr 57/03 und andere Armeewaffen)

1. Visp-Eyholz 1, 679 von max. 750 P.; 2. SSZ Chalchofen 1, 677; 3. Saas-Alpina 1, 671; 4. MSV Baltschieder, 664; 5. FS Staldenried, 660; 6. St. Maurice, 658; 7. Vex Le Grütli, 657; 8. Sion Sous-Officiers 1, 653; 9. MSV Gampel, 652; 10. St. Léonard 1, 651 usw.

Feld E (Stgw. 90/Karabiner 31, Stgw. 57/02)

1. SV Balfrin Eisten 1, 689/750; 2. FS Staldenried Riederberg, 689; 3. FS Staldenried Gspon, 681; 4. MSV Turtmann 3, 680; 5. MSV Feschel-Guttet 1, 679; 6. MSV Baltschieder, 678; 7. Anniviers 1, 678; 8. Collombey-Muraz 1, 677; 9. MSV Turtmann 1, 666; 10. St. Martin, 664 usw.

Die besten Oberwalliser Einzelresultate in den drei Feldern

Feld A

197: Romeo Zentriegen, 196: Ivan Ritler, 195: Mario Bregy, 194: Markus Brix, Beat Ritter, Daniel Köppel etc.

Feld D

142: Ivo Abgottspon, 140: Paul Frachebourg, Hubert Kalbermatten, Michel Burgener, 139: Hans-Peter Furrer, 138: Josef Zur Werra, Adolf Noti, Josef Anthenien usw.

Feld E

143: Silvan Andenmatten, 142: Wolfgang Furrer, Damian Fux, 141: Manuela Weissbrodt, Erwin Schmidt, Michel Furrer, 140: Rudolf Ritz, Silvan Lorenz, Janine Wonneberger, Renata Schnyder, Sven Furrer usw.

Die Schiesszeiten der 2. Runde SGM im SSZ Chalchofen: Donnerstag, 4. Mai, von 17.00 bis 19.30 Uhr (Vorschiessen, nur nach telefonischer Anmeldung unter 079 128 96 92), Freitag, 5. Mai, von 8.00 bis 11.30 Uhr und 17.00 bis 19.30 Uhr sowie Samstag, 6. Mai, von 8.00 bis 11.30 Uhr.

Alle Resultate und Ranglisten finden Sie hier.

pd/map

26. April 2017, 14:14

Artikel teilen