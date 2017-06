Oberwalliser Schwimmerin Gallo holt Bronze

Schwimmen | Meeting Jeunesse in Renens

Die Oberwalliser Schwimmerin Xenia Gallo sichert sich in Renens die Bronzemedaille. Foto: zvg

Am letzten Wochenende im Mai hat in Renens das 46. Meeting Jeunesse stattgefunden. Der Schwimmverein Oberwallis war mit elf Schwimmern der Wettkampfgruppe 3 vertreten.

Xenia Gallo konnte sich am Meeting Jeunesse über 400m 4 Lagen eine Bronzemedaille erschwimmen. Wegen des sehr starken Teilnehmerfeldes gab es trotz 53 neuer Bestzeiten und sieben Westschweizer Limiten keine weiteren Medaillen für die jungen Oberwalliser Schwimmer.

Dennoch sind die Schwimmer sehr motiviert, um an der Wallisermeisterschaft am 3. Juni in Monthey Spitzenleistungen zu erbringen.

pd / pan

01. Juni 2017, 09:52

