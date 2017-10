Offener Schlagabtausch garantiert

Am Samstag spielten die Herren A und die Junioren der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft in Brig ihre erste Runde. Vor vollen Zuschauerrängen wurde in beiden Kategorien hervorragender Sport präsentiert.

Herren A

Old Boys Naters-Brig – STV Baltschieder 15:4 (9:2)

Da in einer Übergangssaison nur die besten fünf Teams der Herren am Start sind und es lediglich zwei Plätze für den Playoff-Final gibt, ist kein Taktieren erlaubt. Besonders die favorisierten Old Boys nahmen sich dies zu Herzen und sorgten früh für klare Verhältnisse.

Blacknosesheep – UHC Pfynland 7:8 (1:4)

Die Pfynländer fanden rasch ins Spiel und gingen verdient mit 4:1 in Führung. Doch die Blacknosesheep kombinierten plötzlich und drehten das Spiel. Dank einer kämpferischen Leistung war es aber am Ende Pfynland, welches das Spiel erneut wendete und sich den Sieg sicherte.

UHC Embd Devils – Old Boys Naters-Brig 6:4 (4:1)

Mit viel Energie trat die junge Embder Equipe gegen den Meister an. Die Old Boys fanden erst in der zweiten Halbzeit in die Partie. Doch die Hypothek von drei Toren Differenz aus der ersten Hälfte sollte sich als zu gross erweisen. Die Devils siegten dank einer geschlossenen Teamleistung.

STV Baltschieder – Blacknosesheep 5:10 (2:5)

Die Blacknosesheep überzeugten zu Beginn und kontrollierten das Spielgeschehen. Doch Baltschieder zeigte viel Kämpferherz und kam bis auf ein Tor heran. Die Schafe vermochten aber noch einmal einen Gang höher zu schlagen und sicherten sich die ersten Punkte der Saison.

UHC Pfynland – UHC Embd Devils 7:7 (4:4)

Im Wissen, dass der Sieger dieser Partie die Tabellenführung übernimmt, traten beide Teams mit viel Kampfgeist an. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der Embd immer wieder in Führung lag. Doch am Ende vermochte Pfynland mit einer beherzten Leistung, den Ausgleich zu erzielen. Mit diesem Unentschieden stand auch fest, dass keines der fünf Topteams der OUM das Punktemaximum einfahren konnte. Sicher wird in dieser Gruppe für die nächsten Spieltage nur eines sein, nämlich dass jeder Punkt hart verdient werden muss.

Junioren

UHC Naters-Brig Rot – UHC Naters-Brig Weiss 6:11 (3:7)

Im vereinsinternen Duell zwischen Rot und Weiss nahmen letztere früh das Zepter in die Hand. In einer tollen Partie zeigte in erster Linie der Verein seine gute Nachwuchsarbeit.

UHC Embd Devils – UHC Bürchen 11:3 (5:1)

Der Meister aus Embd wurde seiner Favoritenrolle von Beginn weg gerecht. Die Mannschaft sicherte sich mit viel Tempo im Spiel am Ende den Sieg.

Young Griffins – UHC Naters-Brig Weiss 5:10 (0:6)

Mit dem Schwung aus der ersten Partie startete Naters-Brig ins Duell gegen die Griffins. Auch wenn diese eine sehr starke zweite Hälfte zeigten, sicherte sich Naters-Brig Weiss die volle Punktzahl.

Eagles KTV Glis – UHC Naters-Brig Rot 6:5 (2:1)

Eine hochspannende Partie entwickelte sich zwischen Glis und Naters-Brig Rot. Keines der beiden Teams vermochte sich je klar abzusetzen. Am Ende setzten sich die Eagles hauchdünn durch.

UHC Bitsch – UHC Embd Devils 4:7 (1:4)

Das aufstrebende Team aus Bitsch erwischte gegen den Meister keinen Start nach Mass und war früh mit drei Toren im Hintertreffen. Obwohl sich danach eine ausgeglichene Partie entwickelte, mussten sie den Embdern den Sieg und die Tabellenführung überlassen.

Young Griffins – UHC Bürchen 8:5 (2:1)

Die Young Griffins erkämpften sich gegen Bürchen einen Sieg. Die Bürchner bleiben zusammen mit UHC Naters-Brig Rot auf dem letzten Platz. Allerdings zeigten beide Teams gute Ansätze.

Eagles KTV Glis – UHC Bitsch 1:7 (1:4)

Das letzte Spiel des Tages wurde von einer äusserst starken Defensive des UHC Bitsch dominiert. Trotz vielen Bemühungen der Gliser blieb ihnen am Ende nichts anderes übrig, als dem Gegner zu einer starken Leistung zu gratulieren.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag mit dem Spieltag der Herren B in Bürchen.

pd / pmo

08. Oktober 2017, 11:49

