Spannung an der Spitze

Am Samstag schlossen die Herren B der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Naters die Vorrunde ab. Im Kampf um den Aufstieg in die A-Gruppe ist noch vieles offen, was eine spannende Rückrunde verspricht.

KTV Glis - Fletschi Cracks 7:9 (2:5)

Der KTV Glis war in diesem Spiel bemüht, die ersten Saisonpunkte einzufahren. Doch die Fletschi Cracks auf der anderen Seite packten ihrerseits die Chance, sich punktemässig von der Abstiegszone zu befreien. Mit viel Einsatz erkämpften sich die Saaser schliesslich die zwei Punkte.

Ibex Grächen - Blacknoselambs 5:5 (3:3)

Die Blacknoselambs forderten den Leader von Beginn an in allen Belangen. So entwickelte sich eine rasante und spannende Partie, in welcher sich kein Team absetzen konnte. Nach einer hochbrisanten Endphase teilten sich die Teams schliesslich die Punkte.

KTV Glis - UHC Traktor Glis 5:12 (1:8)

Im Duell der Gliser Teams überfuhren die Traktoren ihre Kontrahenten regelrecht, besonders in der ersten Halbzeit. Auch wenn es nicht mehr für die Wende reichte, der KTV Glis zeigte sich in der zweiten Halbzeit ebenbürtig und verlangte Traktor Glis noch einmal einen beherzten Auftritt ab.

UHC Pfynland II - Fletschi Cracks 8:4 (6:2)

Pfynland II konnte sich nach dem Punktverlust von Grächen im ersten Spiel mit zwei Siegen die alleinige Tabellenführung unter den Nagel reissen. Entsprechend motiviert traten die Sustner auf. Die Fletschi Cracks mussten sich der Effizienz des Gegner dann auch prompt geschlagen geben.

Blacknoselambs - Narvik Guards 7:6 (5:4)

Wer von den Blacknoselambs nach dem Unentschieden gegen Grächen sodann gegen Narvik einen Durchmarsch erwartete, irrte sich. Im Natischer Revierderby zeigten sich die Guards von ihrer besten Seite. Die Zuschauer erlebten ein hervorragendes Spiel, welches die Lämmer am Ende knapp für sich entscheiden konnten. In der Tabelle bleiben sie als Dritter weiter am Spitzenduo dran.

Ibex Grächen - UHC Traktor Glis 8:3 (3:0)

Grächen startete furios in die Partie und setzte sich früh in Front. Doch die Gliser gaben nicht auf und so entwickelte sich eine sehenswerte Partie. Am Ende sollte sich Grächens Startfeuerwerk auszahlen. Sie siegten und schafften sich damit eine sehr gute Ausgangslage für die Rückrunde. Glis seinerseits wahrt sich den Anschluss.

UHC Pfynland II - Narvik Guards 10:8 (6:3)

Mit der Möglichkeit, alleiniger Leader der Gruppe zu sein, traten die Pfynländer mit dem nötigen Mass an Konzentration an. Die Guards ihrerseits hielten zwar über weite Strecken dagegen. Am Ende siegte jedoch der Gegner und übernahm die Tabellenführung.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag in der BFO Sporthalle in Brig mit dem Spieltag der Herren C. Parallel zu diesem Spieltag organisiert die OUM zusammen mit Polysport Wallis ein Kids-Turnier, an welchem die jüngsten Unihockeyaner zum Zug kommen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (2)

UHC Pfynland 2 6 5 1 0 49:28 21 11 2. (1) Ibex Grächen 6 4 2 0 46:17 29 10 3. (3) Blacknoselambs 6 3 2 1 44:34 10 8 4. (4) UHC Traktor Glis 6 3 0 3 41:40 1 6 5. (5) Fletschi Cracks 6 2 1 3 39:48 -9 5 6. (6) Narvik Guards 6 1 0 5 32:48 -16 2 7. (7) KTV Glis 6 0 0 6 23:59 -36 0

pd / pan

10. Dezember 2017, 08:37

