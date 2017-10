Der Meister in Front

Am Samstag spielten in Saas Grund die Damen ihre erste Meisterschaftsrunde. Besonders im Fokus stand die Revanche des Playoff-Finals zwischen dem Heimteam und dem UHC Naters-Brig. Im Anschluss spielten die Hausherren noch ihre Partie in der Cupqualifikation.

Fletschi Cracks – STV Baltschieder 9:3 (4:1)

Das Spiel war von viel Tempo beider Teams geprägt. Allmählich vermochten jedoch die Saaserinnen besonders in der Effizienz vor dem Tor zuzulegen und setzten sich in Front. Auch wenn Baltschieder alles gab, sie vermochten das Spiel nicht zu wenden und verloren am Ende doch klar.

UHC Green Viper – UHC Naters-Brig 0:13 (0:9)

Der Meister liess gegen die sehr junge Mannschaft der Green Vipers nichts anbrennen. Sie zeigten sofort, dass keine Spur von Meisterblues den Reihen gastierte. Entsprechend klar fiel denn auch das Verdikt aus. Der UHC Naters-Brig konnte sich einen Shutout gutschreiben lassen.

STV Baltschieder – Baltschieder Future 9:1 (5:1)

Im Schwesternduell der beiden Baltschiedner Teams entwickelte sich eine faire Partie, in welcher sich trotzdem beide Mannschaften nichts schenkten. Die aktuellen Juniorinnen forderten zwar die Ehemaligen in allen Belangen. Trotzdem setzte sich die zusätzliche Spielerfahrung doch durch.

UHC Naters-Brig – Fletschi Cracks 5:4 (1:2)

In der Finalreprise vom Frühjahr war von Beginn weg Spannung garantiert. Beide Teams kämpften auf Augenhöhe um jeden Ball. Bis zur Pause war das Heimteam knapp voraus. Naters-Brig blieb dran und wendete das Spiel. Doch auch die Fletschi Cracks liessen vom Gegner nicht ab. In einer hitzigen Endphase war es der Meister, welcher das Glück und damit die zwei Punkte auf seine Seite zwingen konnte. Sie stehen nach einem Spieltag als einziges Team ohne Verlustpunkte auf dem ersten Platz.

Baltschieder Future – UHC Green Vipers 10:8 (4:4)

Weniger heissblütig, aber nicht minder kämpferisch und spannend verlief das Spiel der beiden jüngsten Teams. Zwischen Baltschieder Future und den Green Vipers aus Turtmann entwickelte sich ein munteres Hin und Her, welches ebenfalls erst in der Endphase entschieden wurde. Baltschieder sicherte sich mit viel Einsatz den ersten Sieg seit zwei Jahren.

Cup Herren:

Zum Abschluss spielte die Herrenmannschaft der Fletschi Cracks in der Cupuali gegen die unterklassigen Bergforellen Bellwald. Die Hausherren waren bemüht, dem eigenen Anhang zu zeigen, dass sie sich fürs Hauptfeld qualifizieren wollten. Doch Bellwald wusste geschickt zu kontern und blieb bis zur Pause dran. In der zweiten Hälfte jedoch setzten sich die Saaser effizient durch und siegten am Ende mit 12:6.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag mit dem Spieltag der Herren A und der Junioren in der neuen Spielhalle in Baltschieder.

Tabelle Damen:

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (0) UHC Naters-Brig 2 2 0 0 18:4 14 4 2. (0) Fletschi Cracks 2 1 0 1 13:8 5 2 3. (0) STV Baltschieder 2 1 0 1 12:10 2 2 4. (0) Baltschieder Future 2 1 0 1 11:17 -6 2 5. (0) UHC Green Vipers 2 0 0 2 8:23 -15 0

pd / zen

28. Oktober 2017, 20:19

