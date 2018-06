OW88-Schwimmerinnen überzeugten

Schwimmen | Futurafinal in Montreux

Die drei OW88-Schwimmerinnen Elin Kluser, Xarenia und Xenia Gallo haben sich während der laufenden Schwimmsaison in drei kantonalen Ausscheidungen für den Futurafinal der Region Westschweiz (RSR) in Montreux qualifiziert. Dort überzeugten die Nachwuchsschwimmerinnen in einem starken Teilnehmerfeld.

Elin Kluser verfehlte in der Kategorie 11 Jahre, mit drei persönlichen Bestzeiten, knapp das Podest. Sie musste sich mit dem sehr guten vierten Schlussrang zufrieden geben.

In der Kategorie 13 Jahre war es ein enges Rennen um Bronze. Xenia Gallo fehlten lediglich 46 Punkte, was ihr mit zwei persönlichen Bestzeiten den sechsten Schlussrang einbrachte. Ihre Zwillingsschwester Xarenia erkämpfte sich drei persönlichen Bestzeiten. Als 13. Verpasste sie nur knapp die Top Ten.

25. Juni 2018, 08:29

