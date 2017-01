Dritte Auflage des Parallelduells in Gspon

Ski- und Snowboardclub Gspon/Staldenried lädt am Samstag zum Parallelduell. Foto: zvg

Am kommenden Samstag führt der Ski- und Snowboardclub Gspon/Staldenried zum dritten Mal das Rennen «Parallelduell» durch, an dem in den Kategorien «Frauen», «Männer» und «Kinder» gestartet wird.

Für das Parallelduell werden in Gspon zwei Riesentorläufe parallel nebeneinander von den «Stapfen» bis zum Zielbereich beim Sportplatz abgesteckt. Die Rennfahrer werden in die Kategorien «Herren», «Damen» und «Kinder» (bis Jahrgang 2001) eingeteilt, anschliessend wird nach KO-System gefahren.

Zum Schluss wird der Tagessieg unter den Gewinnern der einzelnen Kategorien ausgemacht. Der Gewinner erhält schliesslich den Wanderpokal.

Das Rennen startet am Samstag um 10.30 Uhr. Der Anmeldeschluss zum Paralellduell in Gspon ist am kommenden Freitag, 20. Januar.

18. Januar 2017, 19:44

Artikel teilen