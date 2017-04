Patrizia Kummer holt sich den Titel

Patrizia Kummer und David Müller haben sich heute an den Schweizermeisterschaften die Titel im Parallelslalom geholt. Julie Zogg sichert sich die Silbermedaille, während Nicole Baumgartner als Dritte das Podium komplettiert. Bei den Herren holen sich Dario Caviezel und Nevin Galmarini hinter Müller Silber und Bronze.

Olympiasiegerin Patrizia Kummer musste sich erst im Final der auch als Europacupfinal geltenden Schweizermeisterschaften gegen die Polin Karolina Sztokfisz geschlagen geben. Kummer durfte sich so nach dem Meistertitel im vergangenen Jahr im Riesenslalom in diesem Jahr als Schweizermeisterin im Slalom feiern lassen. Julie Zogg konnte den kleinen Final für sich entscheiden und gewinnt damit nach Bronze im Riesenslalom Silber im Slalom. Die bronzene Auszeichnung ging an Nicole Baumgartner.

Bei den Herren gelang David Müller wie auch Kummer nach dem Schweizermeistertitel 2016 im Riesenslalom heute den Triumph im Slalom. Dario Caviezel erkämpfte sich als zweitbester Schweizer die Silbermedaille, während Lokalmatador Nevin Galmarini nach Gold im PGS mit Bronze im PSL die Schweizermeisterschaften in seiner Heimat als erfolgreichster Athlet beendet.

Die Organisatoren der Rennen in Scuol ziehen eine überaus positive Bilanz der Schweizermeisterschaften und Europacupfinals: «Es war uns eine ausserordentliche Freude, dass wir so viele Teilnehmer aus zahlreichen Nationen hier in Scuol begrüssen durften», freut sich Martina Hänzi, Präsidentin des lokalen Organisationskomitees. «Ich bedanke mich bei allen Voluntaris für ihren grossartigen Einsatz und bin froh, dass wir keinen Unfall hatten», bilanziert sie. Insgesamt standen an beiden Tagen jeweils rund 120 Fahrer aus 14 verschiedenen Nationen am Start in Scuol – so viele wie noch nie an einer Alpin Snowboard-SM seit mehreren Jahren.

02. April 2017, 20:24

