Peter von Allmen verstärkt das Weltcup-Trainerteam

Peter von Allmen an seinem letzten Langlauf-Rennen im Jahr 2010. (Archiv) Foto: Keystone

Der 39-jährige Peter von Allmen verstärkt das Langlauf Trainerteam auf Stufe Weltcup. Der Berner Oberländer wird primär die Trainingsgruppe mit Nathalie von Siebenthal, Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff betreuen, aber auch Führungs- und Organisationsaufgaben im Trainerteam übernehmen.

Peter von Allmen war von 2002 bis 2010 Mitglied des Swiss-Ski-Kaders und bringt die Erfahrung von über 70 Weltcupstarts, zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen in Vancouver mit ins Trainerteam. Nach seinem Rücktritt vom Spitzensport arbeitete von Allmen als Spengler und machte das Handelsdiplom mit Ziel der Übernahme eines Unternehmens in dieser Branche. Daneben machte er erste Erfahrungen als Assistenztrainer im Swiss-Ski-Biathlon-Team. Statt der geplanten Geschäftsübernahme entschied sich von Allmen zum Schneesport zurückzukehren, absolvierte erfolgreich die Ausbildung zum Trainer Leistungssport mit eidgenössischem Leistungsausweis und arbeitete seit 2013 für Ski Valais als Trainer Nordisch im Leistungszentrum in Brig.

Nach vier lehrreichen Jahren in Brig ist Peter von Allmen bereit für eine neue Herausforderung: «Ich freue mich sehr auf die neue Tätigkeit bei Swiss-Ski. Ich bin überzeugt, mit meiner Erfahrung als Athlet und Trainer die Athletinnen weiterzuentwickeln und ihnen neue Inputs zu geben. Zusammen mit meinen Trainerkollegen bin ich bereits mitten in der Planung der kommenden Olympiasaison.»

pd/map

01. Mai 2017, 14:24

