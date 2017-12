Pflicht gerade so erfüllt

Gegen das letztplatzierte Team Aarau erfüllten die Damen der UHC Visper Lions gerade so ihre Pflicht und konnten vor Heimpublikum mit 3:1 gewinnen.

Die Visperinnen erwischten den besseren Start in die Partie. Dank schönen Auslösungen resultierte in Folge das 1:0 für das Heimteam. Im ersten Drittel fielen keine weiteren Treffer. Nach der Pause war es das Team Aarau, welches mehr und mehr offensiven Druck ausübte. So erzielten sie prompt den Ausgleichstreffer zum 1:1. Dank mehreren Paraden ihrer Torhüterin bliebt es nach vierzig Minuten beim Unentschieden. Visp stellte für das letzte Drittel auf zwei Spiellinien um. Die Umstellung ging auf, dank gleich zwei Treffern von Kalbermatter zum Schlussresultat von 3:1 siegten die Damen erneut auf heimischen Boden.

Das nächste Heimspiel der Visperinnen in der BFO Turnhalle in Visp findet am 14. Januar 2018 um 17:00 Uhr gegen die UH Zulgtal Eagles statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists) Feldspielerinnen: Samira Bumann, Lena Carlen, Michelle Zurbriggen (1/1), Nina Kalbermatter (2/1), Dayene Studer, Manuela Parvex, Caroline Bittel, Cindy Zumtaugwald, Nathalie Zumtaugwald, Desirée Eggel, Evelyn Jäger, Charline Diem, Natascha Passeraub, Desirée Ambühl

pd/map

18. Dezember 2017, 19:21

