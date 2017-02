6:3, ein Start nach Mass

Dubois (rechts) bedrängt Burkhalter, Visp gelang schon in der ersten Runde das Break in La Chaux-de-Fonds. Foto: zvg

Dem EHC Visp ist der Start zu den Playoffs-Viertelfinals eher überraschend gelungen. Als Qualifikations-7. siegte man zum Auftakt auswärts beim Zweitplatzierten La Chaux-de-Fonds mit 6:3.

Die Oberwalliser hatte immer eine Antwort bereit. La Chaux-de-Fonds dominierte zwar das Spiel mehrheitlich, doch Visp zeigte sich sehr solidarisch und verdiente sich vorab im Boxplay Bestnoten. Nie geriet man in Rückstand, was mental wichtig war. Bis zur Spielhälfte lag man 3:1 vorne, und als die Neuenburger zu Beginn des Schlussdritttels auf 3:3 ausglichen, musste man eine Wende befürchten. Doch der EHC zeigte viel Charakter, ging erneut mit 5:3 in Führung traf kurz vor Schluss noch ins leere Tor zum 6:3. Damit gelang ein frühes Break, man holte sich den Heimvorteil zurück. Für Visp trafen Thibaudeau, Botta, Tim Bucher (2), Rapuzzi und Furrer. Das zweite Duell der Viertelfinals steht am Sonntag (17.45 Uhr) in der Litternahalle an.

bhp

17. Februar 2017, 22:37

