Playoff-Fehlstart

Die beiden Walliser 1.-Ligisten Saastal (bei Düdingen) und Siders (bei Uni Neuenburg) verloren ihre Spiele zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals. Beide Teams brachen im Schlussdrittel ein.

Saastal steuerte in Düdingen auf einen positiven Start hin, Jonas Anthamatten und Claudio Andenmatten glichen jeweils zum 1:1 und 2:2 aus. Bis ins Schlussdrittel hinein stand das Spiel auf der Kippe, doch dann machte Düdingen mit drei Toren zum 5:2 im letzten Abschnitt doch noch alles klar.

Noch näher dran an einem Erfolg war der HC Siders bei Uni Neuenburg. Dank Treffern von Xavier Reber und Marwan El Assaoui lag man bis zur 48. Minute mit 2:1 in Führung. Doch dann brachen die Dämme. Neuenburg erzielte innert acht Minuten drei Tore, zuletzt gelang Mike Burgener nur noch die Resultatkosmetik zum 5:3. In der zweiten Playoff-Runde vom Dienstag haben beide Walliser Teams Heimvorteil.

11. Februar 2017, 19:56

