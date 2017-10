HC Siders besiegt EHC Saastal

Eishockey 1. Liga | Derby in Saas-Grund

Der EHC Saastal und der HC Siders im am Mittwoch im Wichel. Foto: Walliser Bote

Die grössere Klasse in der Offensive entschied das erste 1.-Liga-Derby der Saison. Das favorisierte Siders setzte sich in Saas-Grund 6:4 durch.

In der letzten Minute war plötzlich wieder alles möglich. Fabio Anthamatten schoss eine halbe Minute vor Schluss das 4:5, der EHC Saastal agierte in Überzahl, eine Verlängerung war greifbar, bis Guyenet in das verlassene Tor zur Entscheidung traf.

Bis dorthin sahen die 475 Fans ein Spiel, dass der Favorit aus Siders keineswegs dominierte, aber er hatte in der Offensive einfach mehr Klasse, mehr Konsequenz. Reber schoss das 0:1 (6.), Gnädinger glich in Überzahl aus (13.) aus, Gailland (2) und Mike Burgener erhöhten auf 1:4 (26.). Ducoli verkürzte auf 2:4 (30.), Reber wiederum baute auf 2:5 (43.) aus, kurz zuvor verpasste Zeiter den Shorthander zum 3:4. Dieser Zeiter traf dafür noch zum 3:5 (55.), was die finale Spannung erst möglich machte.

Der EHC Saastal konnte den Favoriten ärgern, mehr aber nicht.

Mehr zum Spiel im WB vom Donnerstag.

