4. Niederlage in Folge

EHC VISP | 1:5 in Olten

Olten und der EHC Visp am Freitagabend im Stadion Kleinholz. Foto: Walliser Bote

Der EHC Visp tritt an Ort und Stelle. Der andere Fakt: Die Oberwalliser blieben seit Andy Furrers 4:3 bei Ajoie während 164 Minuten ohne Tor, bis immerhin Jules Sturny in Olten das Ehrentor schoss.

Dass Olten nach dem Startdrittel 3:0 in Führung lag, gründete auch in der Effizienz. Visp hätte früh führen können, ja müssen, dann bewerkstelligten die Solothurner durch Truttmann (7.), Heughebaert (14.), Muller (19., in doppelter Überzahl) und Ulmer (38.) eine 4:0-Führung nach 2 Dritteln. Und diese wäre ohne einen starken Goalie Reto Lory noch deutlicher ausgefallen.

Das 5:0 war damit bloss aufgeschoben, Wyss schoss nach 56 Minuten das 5:0, zuvor verpasste Visp drei Powerplays am Stück für eine Ehrenmeldung. Sie kam dann doch noch durch Jules Sturny 28 Sekunden vor Schluss zum 5:1-Endresultat.

Mehr zum Spiel im WB vom Samstag.

01. Dezember 2017, 21:58

