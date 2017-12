Deutlich besser geworden

Ein später Tor (59.) von Sandro Wiedmer bescherte dem EHC Visp einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten aus Langenthal.

Im Vergleich zum Aufeinandertreffen vor zwei Wochen an gleicher Steller zeigte sich der EHC Visp verbessert. Er ging nach 18 Minuten durch Dan Kissels sehenswertem 1:0 in Führung. Ein Glanzstück war die Partie nicht, aber Visp verdiente sich gute Noten im Kampf, in der harten Arbeit. Pechvogel Andy Ritz unterlief nach 44 Minuten ein Eigentor, ein 1:1, das wieder alle Chancen eröffnete. Für beide Teams.

Nach 58 Minuten bekam Wiedmer gleich zwei Abschlusschancen. Die erste parierte Langenthal-Goalie Widlhaber noch, beim Nachschuss aber blieb der Keeper chancenlos. Wiedmers 2:1 brachte dem EHC Visp drei Punkte und damit den zweiten Sieg in Serie.

Mehr zum Spiel im WB vom Samstag.

08. Dezember 2017, 21:51

