Rang 12 für Walliser Auswahl

Unihockey U15-Trophy | Nächster Selektionstag in zwei Wochen

Am Wochenende haben sich die Unihockey-U15-Regionalauswahlen zum jährlichen Kräftemessen in Neuenburg getroffen. Die Walliser Auswahl konnte dabei Rang 12 nach Hause holen.

Die Walliser trafen in der Vorrunde auf Titelverteidiger St. Gallen / Glarus / Appenzell und die Auswahl Zentralschweiz. In den Gruppenspielen unterlagen sie den beiden favorisierten Selektionen jeweils deutlich. Im Platzierungsspiel um Rang 11 am Sonntag mussten sie sich gegen die U15 Leman knapp mit 6:9 geschlagen geben. Den Titel holte sich die Auswahl Zürich, die sich im Final gegen die Auswahl St. Gallen / Glarus / Appenzell durchsetzte.

Die Walliser Nachwuchshoffnungen dürfen allerdings stolz auf die gezeigten Leistungen sein und freuen sich bereits auf die kommende Saison. Der Selektionstag für die Auswahl 17/18 findet am 21. Mai in Sitten im Rahmen des kantonalen Evaluationstages statt.

Für die Walliser Auswahl standen im Einsatz: Sven Gwerder, Nils Bovet, Matthias Juon; Fabio Heynen, Oliver Bumann (2/3), Sasha Moret, Justin Abgottspon (2/1), Joel Gsponer, Keanu Vogel, Nicolas Peter, Manuel Zurbriggen (1/0), Joel Nieser (0/1), Elia Schmid, Leon Wyer(1/0), Antoine Berset (1/0), Yann Meichtry (1/0), Sebastian Bischoff, Noé Bezençon (0/3), Jérémy Vuistiner (2/0), Johann Polonio.

pd/map

08. Mai 2017, 09:47

