Raphael Wicky beerbt Urs Fischer als FCB-Cheftrainer

Der FC Basel hat den Nachfolger von Cheftrainer Urs Fischer bestimmt. Raphael Wicky übernimmt ab Sommer für zwei Jahre mit Option.

Der Oberwalliser unterzeichnete heute Freitag, fünf Tage vor seinem 40. Geburtstag, seinen ersten Vertrag als Cheftrainer einer Profimannschaft. Seit 2013 ist der 75-fache Schweizer Internationale als Nachwuchscoach im FC Basel tätig: die ersten drei Jahre für die U18, seit einem Jahr für die U21 in der Promotion League. Wicky war 2009 im Alter von 32 Jahren als Spieler zurückgetreten.

Seine Stationen als zumeist defensiver Mittelfeldakteur hiessen Sitten, Werder Bremen, Atletico Madrid, Hamburger SV, nochmals Sitten und zum Abschluss Chivas USA in der Major League Soccer.

Auf der offiziellen Homepage des FC Basel erklärt Sportchef Marco Streller: «Raphael Wicky überzeugte uns mit einem bestechenden Dossier, das absolut kompatibel mit unserer Strategie der kommenden Jahre ist.» Zudem habe man in den vergangenen Jahren seine hohe soziale Kompetenz kennenlernen können. «Es ist also nicht einfach so, dass wir ohne andere Optionen ausschliesslich einen jungen Trainer gesucht und verpflichtet haben, sondern dass wir einen internen Mitarbeiter mit glänzenden Qualifikationen jetzt mit dem logischen nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere betrauen.»

21. April 2017, 15:01

