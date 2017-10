Spass und Erlebnis im Vordergrund

120 Piloten und Pilotinnen waren an der 4. Rollibocktrophy in Fiesch am Start. Foto: zvg

Der prestigeträchtige «Hike-and-Fly-Event» der Flugschule «Flugtaxi.ch» jährte sich heuer bereits zum vierten Mal wiederum bei ausverkauftem Teilnehmerfeld.

Die Pilotinnen und Piloten massen sich auf drei verschiedenen Routen, wobei das eigentliche Ziel nie ausser Acht gelassen werden durfte: Der Spass und das Erlebnis stehen im absoluten Vordergrund. Gewinner wird schlussendlich derjenige, welcher der Durchschnittszeit am nächsten kam. Der Wanderpokal der Rollibocktrophy geht in diesem Jahr in den Kanton Bern.

Runder Foodtruck zu Gast

Bereits am Freitag kamen die ersten Piloten aus allen Teilen der Schweiz in die Aletsch Arena, um verschiedene Testschirme in der Region um Fiesch / Bellwald zu testen. Zugleich erwartete die Piloten am Freitagabend mit dem Besuch des ersten Oberwalliser Foodtrucks «Runder Foodtruck» ein gelungenes Warm-Up.

«Perfektere Wetterbedingungen können wir nicht haben»

Die Ausssage des Mitorganisators Xandi Furrer spricht das aus, was alle bestätigen können, die in den letzten Tagen im Wallis unterwegs waren. Die Lauf- und vor allem die Flugbedingungen waren gänzlich ideal. Die 122 Teilnehmer kamen vollends auf ihre Kosten und konnten bereits im Vornherein eine von drei Varianten auswählen, die ihrem Können und ihren Ansprüchen gerecht zu werden. So bot sich zwischen den 22 Damen und 88 Herren, die im Einzelwettkampf um die Trophäe kämpften, ein ausgeglichenes Rennen mit dem besten Ausgang für Christoph Witschi aus Münchenbuchsee. Witschi war am nächsten an der Druchschnittszeit von 291,89 Minuten dran.

Trotzdem kämpften die Piloten am Kopf des Teilnehmerfeldes um den «Rennbock» respektive die «Renngeiss». Hier konnten sich Lumbricht Fabian (120 Minuten) bei den Herren und die Schwestern Olivia und Patricia Püntener (192 Minuten) bei den Damen, durchsetzen. Beim «Doppelbock», der Kategorie mit ausschliesslich zwei Personen am Gleitschirm, gewinnen die Einheimischen Yannick Gundi und Patrick Ulrich mit einer Zeit von 120:67 Minuten.

Die 5. Ausgabe der Rollibocktrophy findet vom 12. – 14. Oktober 2018 statt.

pd / zen

14. Oktober 2017, 18:26

