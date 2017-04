Schwimmer der Region Westschweiz als verdiente Sieger

Am vergangenen Wochenende hat in Uster der Schweizerische Jugendcup im Schwimmen stattgefunden. An diesem messen sich jeweils die zwei Jahrgangsbesten der fünf Regionen in der Schweiz. Aus dem Wallis wurden drei Schwimmer aufgeboten.

Chloé Imsand (2003) und Ignatius Mc Tighe (2006) vom Cercle des Nageurs de Sion nahmen am Jugendcup teil. Vom Schwimmverein Oberwallis OW88 durfte Liz Konan (2001) dank ihrer Qualifikation über 100m Delfin und in der 50m Freistil-Staffel in Uster teilnehmen. In beiden Rennen gelang es Konan neue persönliche Bestzeiten zu realisieren.

Die Schwimmer der Region Westschweiz (RSR) konnten dank der guten Gesamtleistung den Cup gewinnen und gingen verdient als Sieger nach Hause.

pd/map

11. April 2017, 09:21

