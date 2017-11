Rückschlag vor Heimpublikum

Im Spitzenkampf unterliegen der UHC Visper Lions dem zweitplatzierten SC Laupen und muss die Tabellenführung abgeben.

Artikel zum Thema Eine bittere Auswärtsniederlage

Um das angestrebte Ziel, in die 2. Liga aufzusteigen zu erreichen, nahm sich das Visper Herrenteam zur Aufgabe, die zweitplatzierten SC Laupen weiter zu distanzieren, um eine günstige Ausgangslage für die Aufstiegsspiele zu erhalten. Deshalb musste dringend ein Sieg her. Diese Aufgabe erwies sich aber als äusserst schwierig. SC Laupen spielte von Anfang an sehr solide und hartnäckig. Die Mannschaft übte konstant einen hohen Druck auf das Visper Tor aus und konnte schon in der sechsten Minute verdient den Führungstreffer erzielen. Das Heimteam hatte hinten alle Hände voll zu tun und nach vorne fand man lange kein richtig gutes Rezept, um die kompakt stehende gegnerische Abwehr zu bezwingen.

Kurz vor Abpfiff des ersten Drittels behaupteten sich die Visper dann aber besser in der und starteten vermehrt schnelle Angriffe, jedoch reichte es nicht für den Ausgleichstreffer. Auch im zweiten Drittel kamen die Visper Lions nie richtig in Fahrt. Zu viele Fehler schlichen sich ins Aufbauspiel des Heimteams und bereits in der Mittelzone des Spielfelds hiess es Endstation. Der Visper Torhüter Imboden wehrte viele Torchancen des Gegners ab und hielt die Visper im Spiel. In der 33. Spielminute jubelte bereits wieder das gegnerische Team, welches das Spieldiktat in die Hand nahm. SC Laupen konnte den Druck immer mehr aufbauen und man musste von Glück reden, dass man nur zwei Tore im Hintertreffen ist. So sah sich das Heimteam gezwungen, sein Timeout schon Mitte des zweiten Drittels zu nehmen.

Nach dem Timeout zeigten sich die Visper aktiver und wurden vor dem gegnerischen Tor immer gefährlicher. In der 36. Spielminute führten die Visper einen Freistoss überraschend schnell aus und konnten mittels Querpass Studer Lukas anspielen, welcher die gegnerische Abwehr intelligent umlaufen hatte. Bevor Laupen auf den Freistoss reagieren konnte, hatte Studer den gegnerischen Torhüter bereits eiskalt mit einem Direktschuss bezwungen. Die Antwort von Laupen liess nicht lange auf sich warten und wenig später klingelte es wieder im Visper Tor. Das Tor wurde jedoch wieder aberkannt, weil der Torschütze und ein Verteidiger im Torraum standen, was einen Penalty für SC Laupen mit sich brachte. Imboden parierte den Penalty souverän. Auch die 2-Minuten-Strafe überstanden die UHC Visper Lions.

Mit dem Spielstand 1:2 für den SC Laupen und der Umstellung von drei auf zwei Linien auf Visper Seite startete man in das letzte Drittel. Mit dieser Umstellung vermochten die Visper wieder das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen. Das Spiel glich jetzt einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften markierten mehrmals die Torumrandung und das Spiel wurde zunehmend körperbetonter. Am Schluss erzielte Laupen das 1:3 und man versuchte auf der Visper Seite mit einem sechsten Feldspieler noch die Verlängerung zu erreichen, jedoch vergebens. Aufgrund mangelnder Effizienz und einer schlechten Anfangsphase mussten die Visper die Niederlage in Kauf nehmen.

Der Meistertitel ist dennoch in Griffnähe, wenn das Visper Herrenteam an die Spiele anfangs Saison anknüpfen und in der Rückrunde den SC Laupen bezwingen kann.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüter: Matthias Imboden (0 Tore / 0 Assists); Feldspieler: Marcel Imthurn, David Grünwald, Joris Zurbriggen, Adrian Kalbermatten, Jonas Gruber, Martin Anthamatten, Luca Karlen, Raphael Gruber (0/1), Sebastian Jäger, Marco Schnidrig, Lukas Studer (1/0), Jean-Marc Lowiner, Yannick Heinzmann, Tobias Zurbriggen, Damian Wasmer, Nicolas Lowiner, Julien In-Albon

pd / pmo

08. November 2017, 21:01

