Ein starker Endspurt

Sascha Zeiter markierte das letzte Tor des EHC Saastal beim 6:3-Sieg in Meyrin. Foto:

Bis zur 42. Minute lag der EHC Saastal in Genf bei Meyrin mit 1:2 hinten, dann setzte man zum Endspurt an. Gädinger brachte sein Team mit 1:0 in Führung, trotz dem 1:2-Rückstand bis nach zwei Dritteln kam bei den Oberwallisern keine Zweifel auf. Erst recht nicht nach dem 2:2-Ausgleich (42.) durch Wüthrich, ab dem Moment waren die Vorteile gross. Fabio Anthamatten, Arrigo Burgener und Roger Summermatter drehten das Spiel zum 2:5, nach dem 3:5 sorgte Sascha Zeiter mit dem 3:6 für die endgültige Entscheidung.

Die grösseren Reserven entscheiden: Fünf Tore in 16 Minuten sorgten zum Umschwung vom 1:2 zum 6:3.

bhp

07. Oktober 2017, 22:37

