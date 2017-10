Spätestens nach dem 4:1 schien der EHC Saastal gegen Yverdon einem souveränen Heimsieg entgegen zu steuern. Doch die Oberwalliser wurden zuletzt nochmals fahrlässig, kassierten zwei Tore in den letzten fünf Minuten zum 4:3. Unnötig gezittert.

Trotzdem gabs es am Schluss drei Punkte und einen wichtigen Schritt in der Tabelle nach vorne. Gnädinger sorgte für das 1:0, Schmid, Sartore und Zeiter waren für das 4:1 verantwortlich. Trotz den beiden Gegentoren in den letzten Minuten blieben die drei Punkte im Saastal, was auch eine Reaktion war auf die zuletzt eingefangene Heimniederlage gegen Saint-Imier.

18. Oktober 2017, 22:46

