Was für ein Ende

Der EHC Saastal hat sein Heimspiel gegen Villars 6:5 (1:0, 3:1, 1:4, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Dabei sah alles nach einem sicheren Dreipunktesieg aus.

Denn in der 56. Minute führte Saastal 5:2, doch eine Strafenflut führte doch noch zum Ausgleich der Waadtländer. Ducoli und J. Anthamatten kassierten dabei eine 10- und Spieldauerstrafe. Und so traf Villars bis zur 60. Minute zum 5:5. Immerhin rettete F. Anthamatten den Oberwallisern in der Verlängerung (62.) doch noch den "kleinen" Sieg. Das Zuspiel gab Summermatter.

Die weiteren Torschützen für die Oberwalliser waren Sartore zweimal sowie Zeiter, Schmid und A. Burgener. Im Mitteldrittel, als Schmid im Powerplay und Burgener innert knapp zwei Minuten das 3:0 bewerkstelligt hatten, schien die Partie entschieden. Verteidiger Wüthrich konnte sich drei Assistpunkte gutschreiben lassen.

Der Zwei-Punkte-Heimsieg war insorfern wertvoll, weil Saastal damit den Rückstand auf das viertplatzierte Villars am Schluss doch noch minimieren konnte.

13. Dezember 2017, 22:52

