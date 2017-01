Wenig Tore, nur ein Punkt

In zwei torarmen Partien gabs für die Oberwalliser 1.-Ligisten Saastal und Siders nur einen Punkt. Saastal verlor in der Verlängerung 1:2 und holte wenigstens einen Punkt, Siders zog gegen Düdingen mit 1:2 den Kürzeren.

Die Partie im Wichel verlief äusserst ausgeglichen und spannend. Damien Riedi brachte Uni Neuenburg in der 8. Minute in Führung, Michael Sartore erzielte in der 16. Minute den umjubelten Ausgleich. Im zweiten und dritten Drittel fielen keine Tore mehr und so musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Hier lief alles auf ein Penaltyschiessen aus, doch zehn Sekunden vor Ablauf der fünf Minuten erzielte Nicolas Gay doch noch den Siegestreffer.

Der HC Siders startete hervorragend in die Partie gegen Düdingen. David Delessert brachte das Heimteam in der 15. Minute im Powerplay in Führung. In der 33. Minute glich Düdingen mit einem Powerplay-Tor von Benjamin Bussard aus und in der 45. Minute brachte Philippe Fontana sein Team in Führung. Es sollte die Entscheidung sein, es blieb bis zum Schluss beim 2:1.

Neuenburg liegt damit mit 52 Punkte und die klar besten Karten im Kampf um Rang 4, vor Siders mit 48 Punkten und Saastal mit 46 Punkten.

14. Januar 2017, 20:23

