Saisonauftakt mit sieben Medaillen

Am Samstag nahm die Elite Gruppe des OW88 mit elf Athleten in Nyon am Mémorial Michel Bally teil. Dabei verbuchten die Oberwalliser zahlreiche Erfolge.

Artikel zum Thema Erneuter Rekord für Yannick Käser über 100 m Brust

Der Wettkampf stand offen für die Jahrgänge 2003 und älter, wobei die Kategorien nach dem Alter entsprechend bis 16 sowie 17 Jahre und älter eingeteilt wurden. Dabei zeigten die Oberwalliser sehr gute Leistungen. Enja Kluser (2000) etwa holte sich Gold in 50m Freistil mit einer Zeit von 28.38. Sie überzeugte gleich bei jedem ihrer vier Starts mit neuen persönlichen Bestzeiten. Auch Rahel Hallenbarter (2002) nahm gleich zwei Medaillen mit nach Hause. Silber für 50m Brust (40.78) und Bronze in 50m Delfin (34.09).

Bei den jüngeren Teilnehmern holte sich derweil Annabelle Truffer (2003) in einer neuen persönlichen Bestzeit Silber in 50m Brust in 39.56. Auch Medea Wedig (2003) erkämpfte sich eine Silber-Medaille, und zwar in 100m Delfin (1:22.95). Mit dieser Zeit kam sie allerdings noch nicht an ihre eigenen Bestzeiten heran. Simon Schaller (2003) seinerseits durfte mit seinen Zeiten zufrieden sein. Als Lohn gab es Silber über 100m Delfin in 1:32.33.

Ebenfalls nicht an seine persönlichen Bestzeiten heran kam Alfons Brigger. Trotzdem reichte es für Silber in 100m Rücken (1:02.93). Die anderen fünf teilnehmenden Athleten des OW88 holten sich demgegenüber kein Podestplätze, auch wenn sie zahlreiche neue persönliche Bestzeiten vermelden konnten.

pd / pmo

01. Oktober 2017, 09:48

Artikel teilen