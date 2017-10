Sandra Mazotti und Leo Clausen bilden das Siegerduo

Gut eine Hundertschaft Schützinnen und Schützen hat sich auf den Schiessständen von Naters und Brig zum 9. Herbstschiessen in der Disziplin Kleinkaliberschiessen getroffen. Die Bilanz fällt aus Oberwalliser Sicht sehr gut aus.

Auf den beiden Anlagen waren je vier Stiche zu absolvieren, total 54 Wettkampfschüsse. Während der Freitag mit viel Wind aufwartete, waren die Bedingungen am Samstag und Sonntag ideal. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ging die Beteiligung in diesem Jahr jedoch stark zurück. Dennoch soll auch im kommenden Jahr Anfang Oktober ein Herbstschiessen im Raum Brig/Naters ausgetragen werden.

In der Kategorie Elite siegte die Visperin Sandra Mazotti-Dahinden trotz Trainingsrückstandes mit grossem Vorsprung (638.3 Punkte) vor André Gasser (633.9 Punkte). Bei den Veteranen gewann der Alt-Internationale Leo Clausen (Unnergoms) mit gut 3 Punkten Vorsprung vor Roland Schnidrig (Mischabel-Matterhorn). Einzig in der schwach besetzten Kategorie Jugend /Junioren ging der Sieg an die Deutschschweizerin Daria Müller (KK Rubigen) mit 619.3 Punkten.

Weitere Klassierungen der Oberwalliser Schützen

Jugend /Junioren

5. Samuel Schalbetter, Briglina, 596.1

6. Jonas Schaller, Briglina, 573.9

Veteranen/Seniorveteranen

5. Leander Heldner, Eyholz, 622,3

6. Armin Müller, Briglina, 620.5

8. Francis Pianzola, Visp-Eyholz, 619.3

9. Pius Ebener, Visp-Eyholz, 618.0

10. Erich Salzgeber, Visp-Eyholz, 617.2

usw.

Elite/Senioren

6. Nadine Locher-Henzen, Visp-Eyholz, 630.6

9. Martin Imhof, Briglina, 629,8

10. Kurt Zenhäusern, Bürchen, 629.5

13. Ivo Abgottspon, Mischabel, 626.6

14. Herbert Blatter, Briglina, 625.5

17. Urs Amacker, Leukergrund, 622.8

18. Louis Kronig, Briglina, 622.0

20. Fabian Zumstein, Briglina, 621.9

usw.

Den Gruppenwettkampf gewann das Quintett des KKS Rotkreuz mit 4486 Punkten vor den Sportschützen Rubigen «Schwarzbach» mit 4432 Punkten, und der Gruppe «Aare» ebenfalls aus Rubigen mit 4424 Punkten. Die Sportschützen Visp-Eyholz verfehlten Platz 3 nur um zwei Punkte und belegten Platz 4 mit 4422 Punkten.

Stichsieger des «Herbstmarathons»

Gruppenstich (100-er Scheibe)

1. Sandra Mazotti, Visp-Eyholz, 1155 von 1200 Punkten

Gabenstich (20-er Scheibe)

1. Leo Clausen, Unnergoms, 235 von 240 Punkten

Auszahlungsstich(10-er Scheibe)

1. Beat Müller, KK Rubigen, 198 von 200 Punkten

Briglina (100-er Scheibe)

1. Angela Luthiger, KKS Rotkreuz, 957 von 1000 Punkten

Die vollständigen Ranglisten sind unter www.ssv-briglina.ch zu finden.

pd / pan

30. Oktober 2017, 13:28

Artikel teilen