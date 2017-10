SCB und HCD verstärken den EHC Visp

Die beiden NLA Spieler Luca Hischier und Marco Forrer trainieren aktuell beim EHC Visp und dürften am Wochenende an dessen Bande im Einsatz stehen.

Wie die EHC Visp Sport AG am Dienstagmorgen in einem Communiqué mitteilt, befinden sich der 22-jährige Center Luca Hischier des SC Bern, sowie HC Davos Verteidiger Marco Forrer diese Woche im Training beim EHC Visp. Für Hischier ist es nach einer Verletzung sein erster Eiskontakt. Die Beiden könnten am Wochenende für die Visper im Einsatz stehen. Für ein Spiel wird heute Dienstagabend Luca Camperchioli von den spielfreien Oberwallisern an die SCL Tigers ausgehliehen.

pd/noa

24. Oktober 2017, 09:01

