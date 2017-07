Schiessen, Entladen, Ferien

Raphael Julen ist einer von den Schützen, die 300 Meter (SSZ Chalchofen) und Kleinkaliber (SV Zermatt) schiessen und lange Wege in Kauf nehmen, um ihrem Hobby zu frönen. Foto: zvg

Vor den grossen Schützenferien wurde in der KKMM 50m noch konzentriert um erste oder weitere Punkte gekämpft. Die Bilanz aus Walliser Sicht fällt dabei zwiespältig aus: In der NLB (Alexandra Lengen, Bulle) und der 1. Liga (Briglina 1, Visp-Eyholz 1) gab es keine Erfolgserlebnisse, dafür kamen die Oktette in den mittleren Ligen zu wertvollen Siegen.

Schweizerisch gesehen sind noch 44 Mannschaften verlustpunktlos, ebenso viele Mannschaften warten auf das erste Punktepaar. Die kurioseste Rangliste vermeldet die Gruppe 10 in der 4. Liga, wo vier Westschweizer Teams je sechs Punkte auf ihrem Konto haben und vier Teams je vier. Somit hegen noch alle acht Teams vor den letzten beiden Herbstrunden Aufstiegshoffnungen.

NLB: Bulle 1 mit Alexandra Lengen (195) verlor gegen Rubigen BE auf hohem Niveau mit 1560 – 1572 und liegt mit nur einem Sieg auf Rang 6.

1. Liga Gr. 1 Das mit drei Siegen gestartete Briglina dürfte sich über die denkbar knappe Niederlage gegen Iseo-Cimo TI (1552-1553) sicherlich ärgern, aber so knapp geht es eben im Schiesssport zu. Die Brigliner übersommern auf Rang drei mit Kontakt zum Spitzenduo Schmitten FR und Iseo-Cimo. Visp-Eyholz läuft es gar nicht. Den personell geschwächten Vispern fehlte theoretisch ein 161. Schuss gegen Murten (1538-1547).

2. Liga Gr. 6 Endlich ein Sieg für Staldenried, letztes Jahr noch Aufstiegskandidat. Gegen Schlusslicht Winistorf klappte es endlich und zwar deutlich: 1519-1504. Unnergoms holte sich seinen dritten Sieg gegen Arquebuse Genf. Nach vorne ist für die Gommer noch alles möglich: Vier Teams, unter ihnen Unnergoms 1, mit drei Siegen hinter Leader Le Sépey VD.

3. Liga Der neue Tabellenführer in der Gr. 6 heisst Briglina 2. Gegen Fribourg 2 schaute ein schöner 1542-1538 Sieg heraus. Den Briglinern (8 P.) liegt allerdings ein punkgleiches Quartett im Nacken: Bulle 2, Fribourg 3, Duillier und Marly 1 mit je 6 Punkten.

In der Gruppe 8 kam Zermatt nach zwei Remis wieder zu einem Sieg gegen L’Isle: 1522-1512. Der 16-jährige Simon Blumenthal erzielte dabei ausgezeichnete 196 Punkte. Bestresultat in seiner Mannschaft. Visp/Eyholz 2 kassierte seine erste Niederlage gegen Kerzers: 1516-1527. Savièse und Sion gewannen ihre Fernduelle gegen Hofstetten bzw. Leader Palézieux und liegen auf den Plätzen 2 und 3. Die vier Walliser Teams in dieser Gruppe haben alle noch Chancen auf einen Aufstiegsplatz.

In der Gruppe 13 verlor Bürchen deutlich gegen Lengwil mit 1522-1552 und liegt noch auf einem Abstiegsplatz. Von allen guten Geistern verlassen scheint in der Gruppe 14 Port-Valais, das gegen Biberist hoch verlor und 0 Punkte auf dem Konto hat.

Dafür führt in der Gr. 16 Châble-Croix zusammen mit Aesch BL die Tabelle an. Im direkten Walliserduell bezwangen die Unterwalliser das Oktett von Mischabel-Matterhorn 1 deutlich 1547-1524.

4. Liga Leukergrund machte Bekanntschaft mit seiner ersten Niederlage, bleibt aber auf Rang 2. Dafür kam Savièse 2 zu seinem ersten Punktepaar gegen Courlevon FR. In den andern Gruppen siegte von den Oberwalliser Teams einzig die neu gegründete SG Glis, die wie im Fussball ganz unten starten musste, mit 1541- 1507 versus Welschenrohr SO. Alle KK-Schützen, von denen viele noch 300 M schiessen und sogar in der Disziplin Pistole aushelfen, dürften sich bestimmt auf ein paar Wochen Sommerferien freuen. Aber schon nach Mitte August gehen das Kribbeln im Abzugsfinger und der sportliche Kampf um Punkte und Ränge, Auf- oder Abstieg wieder los.

Die höchsten gemeldeten Einzelresultate der 5. Runde: 197: Peter Furrer (Visp/Eyholz) 196: Simon Blumenthal, Jg. 2001 (SV Zermatt) ; Thomas Burgener (Unnergoms);Nadine Locher-Henzen (Visp-Eyholz); Herbert Blatter, Martin Imhof, Michel Burgener (Briglina); 195: Urban Furrer (Visp-Eyholz) Christian Bumann, German Rittiner, André Gasser (Briglina); Daniel Dorsaz (Zermatt); Rafael Inderschmitten , Roger Tenisch (Unnergoms); Norbert Wyder (SG Glis) usw.

