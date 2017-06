Schnelle Oberwalliser

Vier Oberwalliser haben am kantonalen Sprintfinale in Sitten den Einzug ins Finale der Swiss Athletics geschafft. Auch andere Läufer überzeugten mit ihren Leistungen.

Beim kantonalen Sprintfinale in Sitten konnten junge Oberwalliserinnen und Oberwalliser auch in diesem Jahr mit Leistungen auf sich aufmerksam machen. Stolze zehn Podesplätze sowie sieben Diplomränge erreichten die Nachwuchsläufer, manche sogar mit neuer persönlicher Bestleistung.

Mit Robin Albrecht, Svenja Wenger, Livio Summermatter und Lukas Mengis schafften es vier der Teilnehmer, durch ihren Kathegoriensieg, in das Swiss Athletics Sprint Finale, das am 17. September in Chiasso stattfinden wird.

pd/noa

19. Juni 2017, 15:02

Artikel teilen