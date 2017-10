Schwache Vorstellung

Der FC Oberwallis Naters macht einen Schritt zurück. Nach dem Sieg am Mittwoch gegen Echallens kassierte man gegen die Freiburger eine schmerzliche 0:2-Niederlage.

Bereits in der 6. Minute gerieten die Oberwalliser nach einem Treffer von Lionel Leite in Rückstand. Eine Reaktion blieb in der Folge bis zum Schlusspfiff aus. Maxime Mason entschied die Partie in der 63. Minute mit dem 0:2 definitiv. Die Situation im Abstiegsbereich bleibt nach der völlig missratenen Vorstellung prekär.

sak

01. Oktober 2017, 17:15

