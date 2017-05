Schweizer Minigolf-Elite in Gampel

Über das Auffahrtswochenende treffen sich die besten acht Herren- und die besten fünf Damenmannschaften zur Minigolf-Mannschafts-Schweizermeisterschaft in Gampel.

Austragungsort ist die Minigolf-Anlage «Lampertji 6», ein von der Stiftung Natur und Wirtschaft zertifiziertes Areal in der Gewerbezone eingangs Gampel. Die Besucher können die sportlichen Höchstleistungen in naturnaher Umgebung und schönem Ambiente verfolgen.

Die Schweizermeisterschaft ist für die Minigolfer eines der grossen Highlights des Jahres. Bereits ab Montag sind die Teams am Trainieren. Dass man sich für die Meisterschaft eine Woche Ferien nimmt, um sich an die Bahnbedingungen zu gewöhnen, gehört für ambitionierte Minigolfspieler dazu. Offiziell eröffnet wird die Meisterschaft mit einer kleinen Feier am Donnerstagnachmittag um 17.00 Uhr. Freitag bis Sonntag spielen die Minigolfer dann um Titel und Medaillen.

Grosse Professionalität

Neben einem hohen Trainingsaufwand, einer sicheren Hand, Konzentrationsfähigkeit und guten Nerven ist beim Minigolf auch die Materialwahl entscheidend. Im Gegensatz zum Golf ist beim Minigolf jedoch nicht die Auswahl der Schläger zentral, sondern die Wahl der Bälle. Jeder Ball unterscheidet sich in der Oberflächenstruktur, dem Gewicht, der Härte, dem Tempo und vor allem in der Sprunghöhe. Je nach Untergrund und Aussentemperatur kommen andere Bälle zum Einsatz. Dazu werden sie bis zum Einsatz zuweilen auch gekühlt oder gewärmt.

Das zeigt: Minigolf ist nicht nur Freizeitspass, sondern auf diesem Niveau auch Leistungssport. Aber die Minigolfer an der Schweizermeisterschaft reisen trotz allem auch zum Vergnügen ins Wallis. «Wir sind eine grosse Familie. Neben den sportlichen Ambitionen wird auch die Geselligkeit gross geschrieben», sagt Turnierleiter Reinhard Zengaffinen.

1000 Übernachtungen für die Region

Die Walliser Farben werden vom MC Rhone hochgehalten. Der einzige Minigolfclub im Wallis ist an den Schweizermeisterschatfen mit einem Damen- und einem Herrenteam vertreten. In der Vergangenheit konnte sich der MC Rhone bereits verschiedene Titel erspielen. Mehrere Schweizermeister-, aber auch einen Europameistertitel führt er in seinem Palmarès auf.

Am Auffahrtswochenende werden rund 100 Minigolferinnen und Minigolfer aus der ganzen Schweiz in Gampel anwesend sein. Insgesamt werden so um die 1000 Übernachtungen in der Region generiert. Das «Lampertji 6» bietet aber auch für Besucher viele Attraktionen: Ein naturnahes Areal, ein Veloverleih, eine Buvette und ein gemütliches Ambiente für Kinder und Erwachsene.

Spannende Wettkämpfe

Die Schweizermeisterschaft wird über total drei Spieltage zu je drei Runden ausgetragen. Die erspielten Rundenresultate der Mannschaftsspieler werden zusammengezählt, es gibt kein Streichresultat. ln jedem Durchgang spielen die Mannschaften so gegeneinander im direkten Duell «jeder gegen jeden». Für jeden Sieg gegen einen Gegner erhält die Siegermannschaft zwei Punkte, bei Gleichstand jede Mannschaft ein Punkt. Jede Runde wird separat abgerechnet, so dass der nächste Durchgang wieder neu, mit null Schlägen, gestartet wird. Nach dem letzten Durchgang werden die Punkte zusammengezählt und die Mannschaft mit den meisten Punkten ist Schweizermeister. Spannende Wettkämpfe sind garantiert.

pd/map

24. Mai 2017, 14:00

