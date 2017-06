New Jersey Devils draften auch Senn!

Was für eine Überraschung! Was für ein Zufall! Die New Jersey Devils draften nach dem First-Overall-Pick Nico Hischier als 129. Spieler Gilles Senn. Gut möglich, dass beide Oberwalliser am Sichtungs- und Sommercamp der Devils aufeinandertreffen werden.

Fast niemand in der Schweiz rechnete damit, doch US-Agent Allain Roy hatte zuletzt diverse Kontakte mit NHL-Klubs betreffend dem HC-Davos-Goalie, wie er dem "Walliser Bote" am Entry-Draft in Chicago sagte. Nun haben die New Jersey Devils den Saaser in der fünften von insgesamt sieben Runden tatsächlich gedraftet.

Roy über den 1,95-m-Torhüter: "Grosse Torhüter sind sehr gefragt in der NHL." Roy stuft Senn als Save Pick ein, als einen recht sicheren Zug also. Roy: "Er kann einen ähnlichen Weg wie Jonas Hiller gehen. Sehr wahrscheinlich wird er zum Sommercamp der NHL-Organisation eingeladen, dann aber wieder zurückgehen. Die National League A hat in der NHL nämlich einen sehr guten Ruf." Wenn dem so ist, wird er im Camp auf Hischier treffen, der von den "Teufeln" als Nummer Eins gedraftet worden war.

Senn hat in Davos noch einen Vertrag und wird die nächste Saison auch in der NLA spielen und reifen müssen. Das dürfte die Idee der Devils sein.

