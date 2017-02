Saisonende für den EHC Saastal

Für den EHC Saastal ist die 1.-Liga-Saison zu Ende, nach der 1:4-Heimniederlage gegen Düdingen schied man in der Viertelfinal-Serie mit 1:3 aus. Hoffen kann weiterhin der HC Siders, der mit einem sicheren Heimsieg über Uni Neuenburg die Serie zum 2:2 ausglich.

Saastal ging zwar durch Jonas Anthamatten mit 1:0 in Führung, doch dann machte das routinierte Düdingen die Differenz. Zwei, drei Fehler in der Oberwalliser Defensive führten zur Wende und zum 1:3, zuletzt gab es noch ein Schuss ins leere Tor zum 1:4. Düdingen erwies sich in der Viertelfinal-Serie zu abgeklärt für Saastal, das nur eines von vier Spielen für sich entscheiden konnte.

Weiterhin auf ein Halbfinale (und hier möglicherweise auf ein Walliser Derby gegen Sitten) darf der HC Siders hoffen. Der 5:2-Heimsieg über Uni Neuenburg war kaum gefährdet, damit kommt es am Donnerstag in Neuenburg zum finalen fünften Spiel. Für die Walliser skorten Mike Burgener, Posse (2), Sammali und Guyenet.

bhp

