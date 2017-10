HC Siders bleibt ungefährdet

Vierter Sieg im vierten Spiel, der HC Siders bleibt in der 1. Liga ohne Verlustpunkt. Beim 8:4-Sieg bei Franches Montagnes blieb man ungefährdet.

Als Guyenet kurz vor der Spielhälfte zum 0:4 traf, war das Spiel gelaufen. Obwohl der Gegner nach einem Zwischenspurt noch auf 2:4 herankam. Die Walliser erwiesen sich in allen Belangen überlegen, gingen das Spiel konzentriert an und schossen acht Tore. El Assaoui, Rimann, Mathez (3), Guyenet, Reber und Cheseaux waren für die Tore verantwortlich. Damit bleibt der HC Siders in der 1. Liga das Mass aller Dinge.

bhp

14. Oktober 2017, 21:37

Artikel teilen