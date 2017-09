Das Visper Herrenteam konnte beim ersten Saisonspiel der neuen Saison 2017/2018 einen Sieg nach Verlängerung gegen das Team aus Genf einfahren.

Der Start in die neue Saison gelang wunschgemäss, das Heimteam konnte von Anfang an ein hohes Tempo vorlegen und somit Druck auf Genf ausüben. Zurbriggen erkämpfte sich den Ball, legte quer auf Gruber. aus, welcher dadurch mit einem Direktschuss zur Visper Führung traf. Die Genfer, der Absteiger der 2. Liga, kamen nun immer besser ins Spiel. Die Visper hatten mit der aufsässigen Art des Gegners immer mehr Mühe und mussten einige Strafen hinnehmen. Eine dieser Strafen nutze Genf kurz vor der Pause zum Ausgleich aus.

Im zweiten Abschnitt ging die Flut an Strafen weiter und auch die Lions konnten durch Gruber J. eine Überzahlsituation ausnutzen und in Führung gehen. Das Spiel war nun sehr ausgeglichen und Imboden im Tor der Lions musste einige Schüsse parieren. Zur Spielmitte gelang Gruber R. erstmals eine Zwei-Tore-Führung. Die Visper mussten durch eine kleine Unsicherheit in der Defensive postwendend den Anschlusstreffer hinnehmen. Mit einem knappen Vorsprung ging es in die zweite Pause.

Das Heimteam hatte das Spielgeschehen nun weitgehend im Griff, konnte aber einige gute Konterchancen nicht vorentscheidend verwerten und so kam es wie es kommen musste. Der Ausgleich der Genfer bei Drittelsmitte. Um mehr Druck und ein höheres Tempo zu gehen stellte man auf 2 Linien um. Es entwickelte sich nun ein spannendes Spiel. Keinem der beiden Teams gelang es mehr, in der regulären Spielzeit den Siegestreffer zu erzielen.

Die Verlängerung entschied somit um den Zusatzpunkt. Imthurn spielte einen langen Ball auf Gruber J., welcher entwischte und den wichtigen Siegestreffer gegen einen wichtigen Konkurrenten erzielte.

pd/noa

25. September 2017, 16:29

