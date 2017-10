Sieg und Niederlage liegen nahe bei einander

Das Natischer Juniorinnenteam reiste abends mit einem Sieg und einer unglücklichen Niederlage von Zürich Richtung Wallis.

UHC Naters-Brig –Floorball Albis 6:4 (4:2)

Top motiviert starteten die Juniorinnen in den zweiten Spieltag gegen den Heimclub Albis. Bereits nach 7 min lagen sie durch einen Doppelschlag von Erler und den Toren von Imoberdorf und Näpfli klar in Führung. Dies verleitete die junge Mannschaft zu etwas Übermut und mussten als Folge zwei Gegentreffer in Kauf nehmen.

Nach einer laufstarken Startphase und schönen Spielzügen erzielten Imoberdorf und Näpfli zwei weitere sehenswerte Tore. Der Sieg lag nun in Griffnähe. Die restliche Spielzeit nutzte das Team um andere Linien auflaufen zu lassen und neue Spielzüge zu kreieren. Die Gegnerinnen konnten noch zwei Unaufmerksamkeiten ausnutzen und konnten zum Schlussresultat von 6:4 verkürzen.

UHC Naters-Brig – Wolhusen 5:7 (3:5)

Mit zwei unnötigen Gegentoren begann das zweite Spiel recht fulminant. Die Mannschaft zeigte gegen die laufstarken Gegnerinnen viel Einsatz und konnte durch Näpfli kurzfristig verkürzen. Leider vernachlässigten die Frauen für kurze Zeit die Defensive und lagen im Handumdrehen 1:5 im Rückstand. Postwendend erzielte die erfahrene Imoberdorf den zweiten Treffer und der Kampfgeist kehrte wieder zurück. Nun war es ein offener Schlagabtausch. Erler verkürzte abermals und einige tolle Abschlüsse verfehlten nur knapp das Ziel.

Nach der Pause fiel endlich der wohlverdiente Anschlusstreffer durch Amstutz. Nach abwechslungsreichen Szenen und einem Tor von Mazotti stand es kurz vor Schluss 5:6. Leider verpassten die Stürmerinnen gute Möglichkeiten zum Ausgleich und kassierten stattdessen ein irreguläres Tor zum unglücklichen Schlussresultat von 5:7. Mit den zwei erkämpften Punkten kehrte das Team gut gelaunt Heim.

pd/noa

12. Oktober 2017, 13:25

