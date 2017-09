Sieg zum Saisonauftakt

Das Visper Damenteam konnte beim ersten Auswärtsspiel der neuen Saison 2017/18 einen Sieg gegen das Team Aarau einfahren.

Das erste Drittel verschliefen die Lions komplett. Die müden Beine der längeren Autofahrt waren präsent, dadurch verschafften sich die Gegnerinnen aus Aarau einen knappen 1:0 Vorsprung zur ersten Pause.

Die nächsten zwanzig Spielminuten tasteten sich beide Teams in der Offensive an, Visp gelang durch Zumtaugwald der Anschlusstreffer zum 1:1. Obwohl das Team Aarau kurz darauf die erneute Führung zum 2:1 erzielte, löste sich bei den Visperinnen der anfängliche Knoten. Zurbriggen konterte gezielt und traf zum 2:2. Der gleiche Ablauf ging bis zur zweiten und letzten Pause weiter, Aarau konnte das Tor zum 3:2 erzielten, Visp postwendend den Ausgleich zum 3:3.

Im letzten Spielabschnitt lagen die Torhüterinnen im Fokus. Viele Chancen, beiderseits, konnten dank schönen Paraden verhindert werden. Durch eine klasse Einzelaktion von Studer konnte diesmal Visp mit 3:4 in Führung gehen. Zurbriggen doppelte weniger später nach, so lag Visp erstmal mit zwei Toren vor. Die letzten Minuten versprachen an Spannung, dies da Aarau der Anschlusstreffer zum 4:5 gelang. Visp liess sich jedoch den ersten Sieg der Saison nicht mehr nehmen und konnte, unter anderem dank einer überragenden Torhüterin Hugo, die ersten drei Punkte mit ins Wallis nehmen.

Das erste Heimspiel dieser Saison findet am 01.Oktober um 16:30 gegen den UHC Lok Reinach in der BFO Turnhalle in Visp statt.

pd/noa

25. September 2017, 16:09

