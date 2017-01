Saastal überraschte den Leader

Überraschungs-Coup des EHC Saastal, in der Masterrunde siegte man beim bisherigen Leader Sitten mit 4:3. Dafür gab es für den HC Siders bei der 1:4-Niederlage in Neuenburg einen Rückschlag.

Der EHC Saastal trat in Sitten frech, konsequent, solide und effizient auf. Die erste Sturmlinie mit Zeiter (2 Tore) und Gnädinger (1) machte die Differenz, dazwischen traf Jonas Anthamatten zum 1:3. Nach dem 1:4 gerieten die Oberwalliser in der Schlussphase nach zwei Gegentoren zum 3:4 zwar nochmals ins Zittern, doch brachten sie den Vorsprung schlussendlich über die Distanz. Backup Lukas Widmer, der erstmals in dieser Saison zwischen den Pfosten stand, zeigte eine starke Partie.

Der HC Siders ist im Kampf um einen Platz in der Regio League für die nächste Saison (dazu ist ein Rang unter den ersten Vier der Masterrunde nötig) wieder in Rücklage geraten. Beim Direktduell bei Uni Neuenburg geriet man früh mit 0:3 in Rücklage und konnte dies nicht mehr korrigieren. Bonvin verkürzte auf 3:1, Neuenburg erhöhte zuletzt noch auf 4:1.

bhp

10. Januar 2017, 22:44

