Sierro wechselt in die Bundesliga

FC-Sitten-Mittelfeldspieler Vincent Sierro wechselt per sofort zum SC Freiburg in die erste Bundesliga.

Der U21-Nationalspieler wurde im Wallis ausgebildet und erzielte als Mittelfeldspieler vier Tore in 34 Spielen für den FC Sitten. Er debütierte in der Saison 2014/2015 in der Super League und wagt jetzt den grossen Schritt nach Deutschland.

Sierro ist nach Edimilson Fernandes (zu West Ham) und Léo Lacroix (zu Saint-Etienne) der nächste Nachwuchsspieler des FC Sitten, der in eine Topliga wechselt.

pd/map

31. Januar 2017, 18:03

