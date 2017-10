Die geplanten Austragungsorte für Sion 2026

In den letzten Wochen und Monaten erfolgten beim Projekt «Sion 2026. Die Spiele im Herzen der Schweiz.» verschiedene Änderungen bezüglich der geplanten Wettkampfstätten.

So ziehen die Olympia-Promotoren neuerdings in Betracht, dass die Skisprung-Wettbewerbe nicht nur in Kandersteg, sondern auch im Kanton Obwalden in Engelberg stattfinden sollen. Dort existiert im Gegensatz zu Kandersteg bereits eine Grossschanze, die zudem vor kurzem umgebaut und modernisiert worden ist.

Die wohl grösste Unklarheit herrscht beim Eisschnelllauf. In der Schweiz existiert für diese Randsportart kein geeigneter Austragungsort. Mögliche Varianten sehen die zwischenzeitliche Umnutzung einer noch zu bauenden Industrieanlage im waadtländischen Aigle, die Austragung der Eisschnelllauf-Wettkämpfe unter freiem Himmel oder auf einer bestehenden Anlage im Ausland vor.

Schon seit einigen Monaten ist zudem bekannt, dass in Thun nicht wie zunächst geplant ein olympisches Dorf zu stehen kommen wird. Eine weitere Ausnahme neben Engelberg bildet bezüglich Nähe zum Wallis St. Moritz, wo für Bob, Schlitteln und Skeleton auf die bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden kann.

Die geplanten Austragungsorte von Sion 2026:

Eishockey: Bern, Freiburg und Biel.

Eiskunstlauf und Shorttrack: Lausanne.

Eisschnelllauf: Aigle (Alternative: im Ausland).

Curling: Visp.

Bob/Schlitteln/Skeleton: St. Moritz.

Biathlon: Les Diablerets.

Ski alpin: Crans-Montana.

Ski Freestyle: Veysonnaz (Skicross, Buckelpiste, Aerials) und Leysin (Halfpipe, Slopestyle).

Snowboard: Veysonnaz (Snowboardcross), Leysin (Halfpipe, Slopestyle) und Sitten (Big Air).

Ski nordisch. Langlauf: Ulrichen-Goms. Skispringen: Kandersteg und Engelberg (Grossschanze). Nordische Kombination: Kandersteg.

Demonstrations-Sportarten: Zermatt (Ski Alpinismus), Verbier (Freeride) und Thyon (Telemark).

Eröffnungs- und Schlussfeier: Sitten.

Olympisches Dorf: Collombey.

Main Press Center und International Broadcasting Center: Martinach.

18. Oktober 2017, 19:08

