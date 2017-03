Sitten muss am Samstag in der Super League ohne seinen Verteidiger Reto Ziegler gegen Thun antreten.

Der Captain der Walliser leidet an einer Entzündung in der Hüfte. Ob der 35-fache Schweizer Internationale im Cup-Halbfinal gegen Luzern am Mittwoch wieder einsatzfähig ist, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

31. März 2017, 11:40

