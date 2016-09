Sitten nach packender Schlussphase eine Runde weiter

Der FC Sitten hat den Sprung in die nächste Cup-Runde geschafft. Beim 3:4-Sieg in Neuenburg musste sich die Mannschaft nach einem zwischenzeitlichem Rückstand aber bis in die Schlussminuten gedulden.

Spektakel pur und sieben Tore bekamen die 7219 Zuschauer im Romand-Derby zwischen Neuchâtel Xamax und Sitten zu sehen. Sitten musste seine ganze Reputation als erfolgreichste Cupmannschaft mobilisieren, um sich bei den starken Neuenburgern behaupten zu können. Die Walliser erreichten schliesslich mit einem knappen 4:3 die nächste Runde des K.o.-Wettbewerbs.

Die Höhepunkte folgten sich Mitte der zweiten Halbzeit Schlag auf Schlag. Xamax, angeführt vom starken Raphaël Nuzzolo, wendete einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Vorsprung. In den letzten 20 Minuten setzten sich aber gleichwohl die Walliser durch. Es wurde offensichtlich, dass der Gastgeber in der Defensive noch nicht über das Niveau verfügte, das es bräuchte, um in der Super League zu bestehen. Das entscheidende 4:3 erzielte der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer Léo Itaperuna in der packenden Schlussphase.

Neuchâtel Xamax - Sitten 3:4 (1:2)

7219 Zuschauer. - SR Klossner. -Tore: 4. Zverotic 0:1. 26. Veloso (Foulpenalty) 1:1. 36. Ziegler (Foulpenalty) 1:2. 66. Nuzzolo (Foulpenalty) 2:2. 71. Veloso 3:2. 72. Carlitos 3:3. 84. Itaperuna 3:4.

Sitten: Mitrjuschkin; Zverotic, Ricardo, Ziegler, Morgado; Mveng, Salatic, Sierro (70. Adão); Akolo, Carlitos; Konaté (60. Itaperuna).

Bemerkungen: Sitten ohne Lüchinger, Bia (beide verletzt), Mboyo, Pa Modou, Ndoye und Cmelik (alle rekonvaleszent). Pfostenschuss: 45. Akolo. Verwarnungen Sitten: 25. Carlitos, 39. Salatic. 65. Ricardo.

18. September 2016, 18:26

